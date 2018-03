Vazamento causa incêndio em petroleiro francês Um navio-tanque francês sofreu vazamento de petróleo e incendiou-se neste domingo na costa do Iêmen, informaram autoridades locais. De acordo com funcionários iemenitas, o incêndio foi causado por um vazamento nas câmaras de carga do petroleiro. Fontes disseram ainda não haver indícios de que se trate de um atentado. Em Paris, uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da França alegou ser cedo demais para estabelecer a causa do incêndio. Segundo ela, a chancelaria solicitou detalhes à Embaixada da França no Iêmen.