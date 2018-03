Vazamento de ácido clorídrico intoxica 40 operários na China

Mais de 40 operários foram intoxicados por um vazamento de ácido clorídrico em uma fábrica de eletrodomésticos no sul da China, informou nesta segunda-feira, 9, a imprensa oficial do país. O acidente ocorreu na tarde do último domingo, na fábrica de eletrodomésticos de Quannao, no distrito de Baoan, quando um tanque com 3 mil litros de ácido clorídrico explodiu no momento em que era abastecido pelos operários. Segundo informa a agência de notícias Xinhua, mais de 40 trabalhadores foram intoxicados pelo vazamento, passando a apresentar dores abdominais e na garganta. Todos os funcionários intoxicados foram transferidos para um hospital da região. Um dos trabalhadores permanece internado em estado grave. As autoridades locais abriram uma investigação para esclarecer as causas do acidente.