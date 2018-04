Vazamento de gás adia lançamento de ônibus espacial

A Nasa interrompeu os preparativos para o lançamento do Endeavour sete horas antes do horário marcado para sua decolagem. O vazamento ocorreu enquanto os técnicos finalizavam o abastecimento de 1,9 milhão de litros de hidrogênio líquido e oxigênio líquido no tanque de combustível do ônibus. Os sete astronautas ainda não haviam entrado no ônibus espacial. O diretor de lançamento da Nasa, Mike Leinbach, disse que o vazamento foi significativo e que, como o gás hidrogênio é extremamente volátil, pode queimar facilmente.

Durante os 16 dias de sua missão, o Endeavour e sua tripulação deverão entregar o segmento final do grande laboratório espacial do Japão, peças do observatório espacial e mais de 270 quilos de alimentos para os seis homens que vivem no observatório espacial. Dos sete astronautas, apenas um é mulher, canadense. Os demais são cidadãos norte-americanos. Na estação espacial estão seis homens, da Bélgica, Canadá, Japão, Rússia e Estados Unidos. Na estação espacial, os sete astronautas do Endeavour permanecerão 11 dias. Estão previstas cinco "caminhadas" pelo espaço.