Vazamento de gás em mina de carvão faz 18 mortos na China Dezoito mineiros morreram devido a um vazamento de gás numa mina de carvão na província de Shanxi, no norte da China, informou neste sábado a agência estatal de notícias Xinhua. O acidente aconteceu na sexta-feira na mina Dahuiyao, na localidade de Ningwu. Um incêndio num dos poços de escavação provocou o escapamento de uma grande quantidade de gás tóxico, segundo fontes do Escritório de Segurança do Trabalho. No momento do acidente, trabalhavam no poço 34 mineiros. Três deles conseguiram escapar e 14 foram resgatados com vida, mas um deles morreu mais tarde, no hospital. As minas chinesas são as mais perigosas do mundo, com 8 mil mortes por ano, sendo 6 mil nos poços de carvão, segundo dados oficiais. Fontes independentes calculam números ainda mais altos. O carvão é responsável por 66% do consumo energético do país, segundo um relatório da Administração Estatal de Proteção Ambiental.