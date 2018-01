Vazamento de gás intoxica 164 pessoas na China Pelo menos 164 pessoas ficaram intoxicadas em Yinchuan, capital da região autônoma de Ningxia, após um vazamento de gás em uma indústria química, informou a agência de notícias "Xinhua". O Hospital Popular da cidade recebeu uma ligação por volta das 21h (10h de Brasília) de domingo, alertando que no distrito da indústria química havia um cheiro muito penetrante, e que poderia ser cloro, segundo declarou o diretor do centro médico, Yao Chengli. Os serviços de emergência foram ao local e levaram as pessoas afetadas, mas uma delas já estava em estado grave. As autoridades municipais confirmaram que um dos encanamentos da companhia Xinerte Chemical arrebentou por causas ainda não esclarecidas e provocou o vazamento, mas não deram mais dados. A Polícia começou uma investigação para esclarecer os motivos do acidente. O cloro é utilizado na desinfecção de águas, como branqueador na produção de papel e n produção de diversos compostos clorados. Em sua versão gasosa, é um potente neurotóxico, e foi utilizado como arma química durante as duas guerras mundiais.