Vazamento de gás mata 32 em mina de carvão na China

Um vazamento de gás matou ao menos 32 mineiros no sudeste da China. Segundo as autoridades chinesas, há três pessoas desaparecidas e possivelmente mortas. O acidente aconteceu na quinta-feira, 8, na mina de Qunli, na região de Nayong, província de Guizhou, disse um oficial que não quis se identificar. "Trinta e dois homens morreram e três estão desaparecidos", disse o oficial, sem dar mais detalhes. A causa do vazamento ainda é desconhecida. As minas chinesas estão entre as mais perigosas do mundo, porque muitos proprietários desrespeitam as normas de segurança.