Vazamento de gás mata pelo menos 10 pessoas na China Pelo menos 10 pessoas morreram e outras três estão soterradas por causa de um vazamento de gás em uma mina de carvão na região autônoma chinesa de Xinjiang, no noroeste do país, informou nesta segunda a agência estatal de notícias "Xinhua". O acidente ocorreu na tarde de domingo na mina de propriedade privada de Guangyuan, na localidade de Fukang, quando 14 mineiros se encontravam trabalhando em seu interior, informou o subdiretor da administração regional da indústria do carvão, Wu Jiachun. Segundo o responsável, aconteceu um vazamento de gás no interior da mina, o que provocou o desmoronamento do teto e a morte dos trabalhadores. Até o momento, as equipes que se encontram na mina só conseguiram resgatar um dos trabalhadores, que se encontra internado em estado grave em um hospital da região. Wu informou que as equipes de resgate têm poucas possibilidades encontrar as três pessoas que continuam soterradas com vida. De acordo com o responsável, a mina era legal e possuía licença para produzir 30 mil toneladas de carvão por ano.