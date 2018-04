Vazamento de óleo faz Flórida declarar emergência O governador Charlie Crist decretou hoje estado de emergência na Flórida. A medida é tomada no momento em que a mancha de um grande vazamento de óleo no Golfo do México se aproxima da costa desse Estado. Crist firmou a declaração do estado de emergência em meio a notícias de que a mancha de óleo chegará à costa da Flórida no começo da próxima semana.