Vazamento de petróleo cresce no Golfo do México Um novo vazamento de petróleo foi descoberto no Golfo do México, na área em que uma plataforma de perfuração afundou após explosão. Os especialistas estimam que tenha sido derramado no mar uma quantidade diária de petróleo cinco vezes maior que a calculada inicialmente, informou nesta quarta-feira a Guarda Costeira dos Estados Unidos. No entanto, um diretor da empresa BP PLC, que aluga a plataforma, disse não acreditar que o novo vazamento tenha superado as estimativas iniciais sobre a quantidade de petróleo derramada, após a explosão de 20 de abril na plataforma.