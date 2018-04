Vazamento de petróleo no Golfo pode ser 5 vezes maior O vazamento de petróleo no Golfo do México pode estar liberando 25 mil barris de petróleo por dias, quantidade cinco vezes maior do que as atuais estimativas do governo, afirmam especialistas do setor petrolífero. Baseando seus cálculos em dados do governo e em ferramentas de medição da indústria, os especialistas dizem que o vazamento no Golfo pode ser comparado com o histórico vazamento de 1969 ocorrido em Santa Barbara, Califórnia, e ao de 1989, da Exxon Valdez.