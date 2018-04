Vazamento químico no rio Yangtsé preocupa Xangai-jornal

As autoridades de Zhenjiang, na província de Jiangsu, disseram que a contaminação por fenol - um composto ácido usado na fabricação de nylon e detergentes - foi detectada na semana passada nos seus mananciais. O jornal disse haver suspeitas de que o vazamento partiu de um navio sul-coreano.

O diretor do departamento de proteção ambiental de Xangai, Chen Wei, disse que a prefeitura pode fechar as comportas do seu principal reservatório, na foz do Yangtsé caso sejam detectados níveis anormais de produtos químicos.

Moradores de Zhenjiang e cidades vizinhas disseram ter sentido um cheiro ruim na água da torneira. Os estoques de água engarrafada se esgotaram no comércio local.

No mês passado, um vazamento de cádmio, uma substância cancerígena, provocado por uma mineradora, contaminou dois rios do sul da China, levando as autoridades a orientarem 3,7 milhões de pessoas na região de Guangxi a não consumirem água desses rios, segundo a imprensa estatal chinesa.

(Reportagem de Kazunori Takada)