Vazamentos obrigam usina de Fukushima a ampliar armazenamento

Os funcionários da usina Fukushima Daiichi preencheram até agora mais de 80 por cento do espaço disponível para armazenagem subterrânea, equivalente a 325 toneladas.

Vazamentos no atual sistema de transferência e armazenamento da água aumentaram a urgência em ampliar essa capacidade. Na quinta-feira, a empresa, conhecida como Tepco, disse que canos usados para tirar água radiativa de um poço com vazamento estouraram, no quarto vazamento em menos de uma semana.

"Informaram-nos de que é uma situação de emergência, e precisamos acelerar a construção dos tanques de água da forma como pudermos", disse um funcionário da usina, pedindo anonimato.

"Há muitos consertos improvisados. Estão andando na corda-bamba de uma gambiarra para outra", disse ele no local.

Na quarta-feira, o presidente da Tepco, Naomi Hirose, disse que até o começo de junho a empresa elétrica vai transferir para tanques reforçados toda a água contaminada que está em poços improvisados.

Atualmente, a empresa possui 933 tanques de aço reforçado, com capacidade de 1.100 toneladas. De um total de sete poços revestidos de cobertura plástica, cinco ainda contêm água tóxica.

O desastre de Fukushima, em março de 2011, foi o pior acidente nuclear no mundo nos últimos 25 anos. Ele ocorreu depois que um tsunami, causado por um terremoto de magnitude 9,0, destruiu o abastecimento energético e o resfriamento da usina, causando o derretimento de três reatores.

Problemas recentes, incluindo dois apagões, alimentam as preocupações sobre a estabilidade de Fukushima, e põem em dúvida a capacidade da Tepco para desmontar a usina.

O temor com a radiação também pode prejudicar as chances de que Tóquio seja escolhida como sede da Olimpíada de 2020.

(Reportagem adicional de Risa Maeda, Kentaro Hamada, Yuka Obayashi e Osamu Tsukimori)