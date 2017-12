Vázquez se declara presidente eleito do Uruguai O candidato socialista Tabaré Vázquez, da Frente Ampla esquerdista, declarou-se vencedor das eleições presidenciais uruguaias deste domingo. "Uruguaios, vamos celebrar", gritou Vázquez para o povo que o saudava em Montevidéu na noite deste domingo. Se as pesquisas de boca-de-urna forem confirmadas pelos resultados oficiais, Vázquez será o primeiro presidente esquerdista eleito pelo povo do Uruguai na história, alinhando o país a uma guinada política para a esquerda na América do Sul. As sondagens de boca-de-urna dão a Vázquez entre 50,9% e 51% dos votos, quantidade suficiente para garantir a vitória em primeiro turno. Os principais rivais de Vázquez - Guillermo Stirling, do Partido Colorado, e Jorge Larrañaga, do Partido Nacional - reconheceram a vitória do esquerdista.