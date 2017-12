Vegetarianos e hindus protestam contra tempero de carne na batata do McDonald´s Alguns hindus e vegetarianos se revoltaram contra o McDonald´s ao descobrirem o uso de condimentos de carne bovina na produção das batatas fritas comercializadas nos restaurantes dos Estados Unidos. O restaurante, em resposta, publicou um pedido de desculpas em seu website. "Lamentamos se os clientes sentiram que a informação que fornecemos não estava completa o bastante para as necessidades deles", declarou o McDonald´s. "Se houve alguma confusão, nós nos desculpamos". O McDonald´s reconheceu que uma pequena quantidade de condimento de carne bovina é adicionada em sua batata frita durante o processamento do vegetal, antes que ele seja transportado para os restaurantes dos Estados Unidos. A prática surpreendeu vegetarianos e os hindus - este últimos não consomem carne bovina por considerarem as vacas sagradas. O McDonald´s anunciou em 1990 que seus restaurantes não poderiam mais usar a gordura que tivesse entrado em contato com carne bovina na fritura das batatas fritas, acrescentando que somente óleo vegetal puro seria utilizado. Processo Recentemente, dois hindus e um vegetariano abriram um processo em Seattle contra a rede de fast food. Para se defender, o McDonald´s disse que nunca afirmou que as batatas que eles vendem nos Estados Unidos são vegetarianas. No começo deste mês, um grupo fundamentalista hindu destruiu um restaurante da rede em Bombaim para protestar contra o uso de condimentos de carne bovina nas batatas dos Estados Unidos. Brasil O McDonald´s do Brasil enviou nota à imprensa em que afirma que utiliza ?exclusivamente gordura vegetal, à base apenas de óleo de algodão, no processo de fritura de seus produtos?. ?Com relação à batata frita?, prossegue a nota, o McDonald?s brasileiro grante que ?não utiliza qualquer aditivo químico em toda a sua cadeia de produção?.