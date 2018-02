Veículo atinge mina no Paquistão e 14 xiitas morrem

"Foi um ato terrorista. Parece ser um incidente sectário", declarou Khan, acrescentando que não está claro quem enterrou a mina que atingiu o veículo.

Militantes sunitas da região, dentre eles o Taleban paquistanês, têm realizado ataques contra xiitas nas região de Orakzai e na vizinha área tribal de Kurram. Eles usaram minas terrestres antitanque nos ataques anteriores, disse Khan.

O Paquistão é um país de maioria sunita e a maior parte dos sunitas e xiitas vivem juntos em paz. Mas o país tem um longo histórico de ataques sectários realizados por extremistas das duas seitas.

Também nesta quinta-feira, um grupo de combatentes do Taleban cruzou a fronteira do Afeganistão e invadiu a região paquistanesa de Chitral, norte do país, e atacou um posto militar paquistanês. Pelo menos seis insurgentes morreram durante o tiroteio, informaram dois oficiais do Paquistão.

As fontes negaram a afirmação feita pelo Taleban, de que 15 soldados paquistaneses teriam morrido, afirmando que as forças do governo não sofreram baixas. As informações são da Associated Press.