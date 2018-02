Veículo atropela pedestres e deixa 18 feridos em Xangai

XANGAI, CHINA - Uma minivan pegou fogo e, desgovernada, atropelou pedestres que circulavam por uma movimentada área de Xangai, na China, na manhã desta sexta-feira 2. O acidente deixou 18 feridos, contando com o motorista do veículo, de 40 anos. Todos foram encaminhados para o hospital, três deles em estado grave.

O acidente ocorreu por volta das 9 horas no horário local (23 horas no horário de Brasília) perto do Parque do Povo da cidade. A polícia de Xangai informou que o veículo, que transportava tanques de gás, pegou fogo com o cigarro que o condutor fumava. Em poucas horas, os bombeiros apagaram o incêndio.

Com as chamas, ele perdeu o controle, saiu da via e subiu na calçada, parando na entrada de uma cafeteria da rede Starbucks. Um porta-voz do estabelecimento disse que não houve danos ao local e ninguém ficou ferido.

"A caminhonete já estava em chamas quando saiu da via e atravessou o caminho", confirmou Zhang Sai, guarda de um edifício vizinho que presenciou o acidente. Segundo ele, o veículo perdeu o controle e seguiu em alta velocidade, atropelando vários pedestres enquanto outros tentavam sair do caminho.

Segundo um comunicado publicado pela polícia, o motorista é um imigrante rural, de 40 anos, apelidado de Chen. Ele é da província de Jiangxi, no sudeste do país, e trabalha em uma empresa metalúrgica de Xangai. O homem não tem antecedentes criminais, e a polícia segue investigando o caso.

A mídia local informou que havia seis pessoas no veículo e que testemunhas tentaram quebrar a janela do automóvel para retirá-las. Vídeos nas redes sociais mostram pessoas caídas na calçada e inconscientes. /Reuters, AP, AFP e EFE