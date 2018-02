Veículo atropela pedestres em Xangai e deixa ao menos 18 feridos

XANGAI, CHINA - Uma minivan atropelou pedestres em uma movimentada área na cidade de Xangai, na China, na manhã desta sexta-feira, 2, (noite de quinta-feira no Brasil) e feriu, pelo menos 18 pessoas, informaram as autoridades municipais.

O acidente ocorreu por volta das 9 horas no horário local (23 horas no horário de Brasília) perto do Parque do Povo da cidade. No momento, muitas pessoas se deslocavam pelo centro da cidade para trabalhar, disse um breve comunicado oficial. Dos feridos, três estão em estado grave.

#BREAKING 18 hospitalized after a car hits pedestrians in #Shanghai's Huangpu District on Friday morning; cause of the incident under investigation pic.twitter.com/wsgDTmZaCW — CGTN (@CGTNOfficial) 2 de fevereiro de 2018

A mídia local informou que havia seis pessoas no veículo, que transportava vários tanques de gás. A minivan teria saído da via e subido na calçada, atingindo diversas pessoas. Um investigação apura as causas do atropelamento.

Vídeos nas redes sociais mostram pessoas caídas na calçada e inconscientes. Bombeiros estiveram no local para apagar as chamas de dentro do veículo, que pegou fogo após colidir com uma loja de cafés da Starbucks. Um porta-voz do estabelecimento disse não houve danos ao local e ninguém ficou ferido.

A polícia de Xangai acredita que a minivan foi um acidente, não um ataque, e disse que o morotistas estava fumando enquanto transportava o produto inflamável. Segundo a mídia local, testemunhas tentaram quebrar a janela do veículo e arrastar as seis pessoas de dentro dele, incluindo o motorista. /Reuters, AP e AFP