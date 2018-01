Veículo com armas é encontrado em embaixada na Argentina A polícia argentina encontrou uma caminhonete cheia de pistolas, escopetas e coletes anti-balas estacionada em frente à Embaixada de Israel no centro da Buenos Aires. A brigada anti-terrorista da polícia federal está investigando o veículo, sua procedência, e todo o armamento encontrado em seu interior. A descoberta preocupa as autoridades, já que a embaixada israelita é o potencial alvo de um ataque terrorista no país. A sede da diplomacia israelense já sofreu um ataque terrorista à bomba no final dos anos 90, assim como a sede social judia, deixando centenas de feridas e mortos.