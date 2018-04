Veículo da ONU é queimado durante protestos no Haiti Grupos de manifestantes queimaram ontem um veículo da Organização das Nações Unidas (ONU) em Porto Príncipe, no Haiti. O episódio é mais um exemplo da tensão antes das eleições para o Senado no Haiti no fim de semana. Pelo menos duas pessoas morreram em confrontos de seguidores de diversos partidos em outras partes do país. Os protestos estudantis, agora em sua quarta semana, são parte de uma onda de violência prévia ao segundo turno das eleições, previsto para o domingo. Devem ser escolhidos 11 novos ocupantes de cargos vagos no Parlamento.