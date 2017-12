Veja a cronologia das inspeções de armas no Iraque Eis a cronologia dos principais acontecimentos para a certificação de que o Iraque não produza nem armazene armas químicas, biológicas ou nucleares: 24 de fevereiro de 1991: termina a Guerra do Golfo. 27 de fevereiro: o Kuwait é libertado. 6 de abril: o Iraque aceita resolução da ONU que pede o fim de seus programas de armas de destruição em massa e permita que o cumprimento das medidas seja monitorado e verificado. 29 de outubro de 1997: o Iraque exige a partida dos membros norte-americanos que compõem a Comissão Especial da ONU (UNSCOM), que realiza as inspeções. Os norte-americanos partem temporariamente, mas retornam em 20 de novembro. 13 de janeiro de 1998: o Iraque deixa de cooperar temporariamente, alegando que a equipe de inspeção possui inspetores norte-americanos e britânicos em excesso. 22 de janeiro: o Iraque proíbe as inspeções em palácios presidenciais. 20 a 23 de fevereiro: O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, assegura a cooperação iraquiana e o acesso irrestrito aos inspetores. 31 de outubro: O Iraque corta toda a cooperação com a UNSCOM. A UNSCOM se retira. 14 de novembro: O Iraque permite a retomada das inspeções. 16 de dezembro: A UNSCOM retira todos os seus inspetores do Iraque depois de concluir que Bagdá não coopera plenamente. Seguem-se quatro dias de ataques anglo-americanos. 30 de junho de 1999: Richard Butler conclui seu mandato de dois anos como presidente executivo da UNSCOM. 17 de dezembro: a ONU substitui a UNSCOM pela UNMOVIC, a Comissão de Inspeção, Verificação e Monitoramento da ONU. O Iraque rejeita a resolução. 1º de março de 2000: Hans Blix assume a presidência executiva da UNMOVIC. Novembro de 2000: o Iraque rejeita novas propostas de inspeções de armas. 5 de julho de 2002: Em conversações com Annan, o Iraque rejeita propostas para inspeção de armas. 1º de agosto: Em carta a Annan, o Iraque convida Blix para visitar o Iraque para discussões técnicas sobre as questões restantes sobre o desarmamento. 6 de agosto: Annan escreve aos iraquianos, sublinhando que suas propostas contrariam resoluções da ONU e pede a Bagdá que aceite as inspeções. 12 de setembro: O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, diz à ONU que livre o mundo dos arsenais químicos, biológicos e nucleares de Saddam Hussein ou abra caminho para as ações militares norte-americanas. 16 de setembro: Iraque aceita incondicionalmente o retorno dos inspetores de armas da ONU.