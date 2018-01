Veja a íntegra da mensagem de Lula ao povo argentino Leia a íntegra da mensagem do governo brasileiro ao povo argentino por ocasião da posse do presidente Nestor Kirchner. A Argentina celebra hoje mais uma festa da Democracia. Minhas primeiras palavras são, pois, de saudação ao povo argentino por este grande dia. Brasil e Argentina vivem o melhor momento de suas relações. O Presidente Kirchner e eu temos a oportunidade histórica de fazer avançar nossos países no caminho da democracia e da integração, de modo a superar as enormes dívidas sociais que ainda enfrentamos. Compartilhamos a mesma visão de que o Mercosul é o caminho necessário para o nosso desenvolvimento. A fraterna relação entre Brasil e Argentina é fator fundamental para consolidar a verdadeira integração política, econômica, social e cultural da América do Sul. Sem vaidades ou rivalidades, construímos com o presidente Eduardo Duhalde nestes últimos meses uma sólida parceria que só poderá progredir com a posse do amigo Nestor Kirchner, que encarna a esperança do povo argentino. Nossa responsabilidade vai além de nossas fronteiras. Temos um papel importante a desempenhar no fortalecimento do Mercosul, na integração da América do Sul e no diálogo com toda a América Latina e Caribe. Juntos, teremos melhores condições de combater as barreiras protecionistas dos países ricos, lutar nos foros internacionais para criar instrumentos capazes de enfrentar a fome e as desigualdades e defender o multilateralismo. Com muita alegria e orgulho, venho a esta Buenos Aires querida reforçar os laços de amizade entre os nossos países, que estão sabendo enfrentar graves crises econômicas e sociais no absoluto respeito às instituições democráticas, ao pluralismo e aos Direitos Humanos. Trago comigo os votos dos brasileiros de pleno êxito ao presidente Kirchner e de prosperidade ao povo irmão da Argentina. Buenos Aires, 25 de maio de 2003. Luiz Inácio Lula da Silva Presidente da República Federativa do Brasil