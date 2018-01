Veja algumas mudanças estabelecidas no novo acordo de paz entre governo colombiano e Farc

BOGOTÁ - O governo da Colômbia e a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) chegaram a um novo acordo de paz, ao qual incorporaram esclarecimentos e demandas feitas pela oposição, depois que o pacto original foi rejeitado em um plebiscito realizado no dia 2 de outubro.

As partes buscam encerrar um conflito armado de mais de meio século, no qual também se envolveram outras guerrilhas, paramilitares e agentes do Estado, com um balanço de 260 mil mortos, 45 mil desaparecidos e 6,9 milhões de deslocados.

Os representantes dos setores que votaram “não" nas urnas, liderados pelo ex-presidente Álvaro Uribe, ainda não deram seu aval ao pacto reformulado nos últimos dias em Havana, onde as partes negociaram durante quatro anos. / AFP

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Saiba mais sobre o pacto reformulado abaixo.