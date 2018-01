Veja o balanço das baixas na guerra do Iraque A seguir, um balanço das vítimas da guerra americana contra o Iraque, atualizado até hoje, 16º dia do conflito, e baseado em dados de ambos os lados: Mortos iraquianos: entre 472 e 844, segundo dados do governo iraquiano, que não especifica se as vítimas são civis ou militares. Feridos iraquianos: entre 4.399 e 5.994. Mortos americanos: 54 soldados, segundo o Pentágono, dos quais 41 morreram na frente de batalha, 11 em "acidentes" e outros dois assassinados por um companheiro no Kuwait. Feridos americanos: 150 soldados, segundo o Pentágono. Desaparecidos americanos: 16. O balanço americano não leva em conta a sorte da tripulação do helicóptero Black Hawk que caiu na quarta-feira no Iraque, incidente do qual se ignora a quantidade de vítimas. Nem se inclui a morte dos três soldados anunciada hoje pelo Comando Central. Mortos britânicos: 27, segundo o Exército britânico, dos quais seis morreram em combate, 16 em "acidentes" e cinco vítimas de "fogo amigo". Jornalistas mortos: cinco. Veja o especial :