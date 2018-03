Veja o perfil dos 7 tripulantes da Columbia A seguir, um breve perfil dos sete astronautas - seis norte-americanos e um israelense - a bordo do ônibus espacial Columbia: Comandante Rick Husband, 45 anos, coronel da força aérea norte-americana nascido em Amarillo, Texas. O ex-piloto de testes foi selecionado para ser astronauta apenas um sua quarta tentativa, em 1994. Desde criança, ele colocou na cabeça que pretendia ser um astronauta. "Era o sonho de uma vida", disse ele numa entrevista pouco antes do último lançamento da Columbia, seu segundo vôo ao espaço. Piloto William McCool, 41 anos, comandante da Marinha natural de Lubbock, Texas, e pai de três filhos. Ele graduou-se na Academia Naval em 1983, entrou para a escola de pilotos de testes e tornou-se astronauta em 1996. Era sua primeira viagem ao espaço. Comandante da carga Michael Anderson, 43 anos, filho de um oficial da força aérea e criado numa base militar. Ele era piloto da força aérea dos Estados Unidos quando a Nasa o escolheu em 1994 para transformá-lo num dos poucos astronautas negros da história. Ele visitou a estação orbital russa Mir em 1998. O tenente-coronel era responsável pelos diversos experimentos científicos realizados na missão. Ele vivia em Spokane, no Estado norte-americano de Washington, no noroeste do país. Kalpana Chawla, 41 anos, imigrou da Índia para os EUA na década de 80 e transformou-se em astronauta em 1994. Num vôo espacial em 1996, ela cometeu um erro que tirou de controle um satélite científico. Outros astronautas foram obrigados a fazer uma caminhada espacial para recuperar o equipamento. David Brown, 46 anos, capitão da Marinha, piloto e médico. Tornou-se astronauta em 1996. Esta viagem foi sua primeira missão espacial. Laurel Clark, 41 anos, médica da Marinha que trabalhava em submarinos. Transformou-se mais tarde em cirurgiã de vôo e virou astronauta em 1996. A bordo da Columbia, ela auxiliava a realização dos experimentos científicos. Nascida em Racine, Wisconsin, tinha um filho de oito anos. Ilan Ramon, 48 anos, coronel da força aérea de Israel e primeiro cidadão israelense a viajar ao espaço. A mãe e a avó sobreviveram a Auschwitz. O pai e o avô lutaram na guerra que culminou na criação do Estado judeu. Foi escolhido em 1997 para ser o primeiro astronauta israelense e mudou para Houston no ano passado para treinar para voar ao espaço. Sua mulher e os quatro filhos do casal vivem em Tel-Aviv. VEJA O ESPECIAL