Veja o vídeo do cinegrafista da BBC ferido no Iraque O bombardeio "amigo" às tropas norte-americanas e milícias aliadas curdas no norte do Iraque transformou-se em uma das cenas mais impressionantes da guerra. John Simpson, editor de assuntos internacionais da BBC, estava com as forças americanas e curdas no norte do Iraque quando um caça F-15 bombardeou a coluna de soldados e carro de combate matando 18 e ferindo 45. Entre os morto, o intérprete de Simpson, um iraquiano que auxiliava na comunicação com os curdos. Uma das bombas caiu a poucos metros do jornalista. Ferido, Simpson manteve a câmera ligada, com a lente suja de seu próprio sangue, enquanto soldados corriam para atender os feridos. Ao transmitir um boletim ao vivo poucos minutos após o bombardeio, Simpson mandou um soldado americano calar a boca. O jornalista pensava que o soldado queria interrompe-lo, quando na verdade o militar americano pretendia apenas avisá-lo que tinha ferido a perna e estava sangrando. Simpson não percebeu. Veja o especial :