Veja outros ataques terroristas a alvos americanos Não foi a primeira vez que o prédio do World Trade Center sofreu uma tragédia. Em fevereiro de 93, uma bomba explodiu no estacionamento do WTC, matando 6 pessoas e ferindo mais de mil. Os autores, seis militantes islâmicos, foram condenados a prisão perpétua. Veja a seguir alguns dos maiores ataques aos alvos norte-americanos nos últimos anos, segundo a agência de notícias Associated Press: 12 de outubro de 2000 - Um ataque terrorista com bombas mata 17 marinheiros americanos a bordo do USS Cole, enquanto o navio reabastecia no porto de Aden, no Yemen. O principal suspeito, segundo os americanos, é o extremista islâmico Osama bin Laden. 7 de agosto de 1998 - Um carro bomba explode do lado de fora da embaixada norte-americana em Nairobi, no Quênia, e em Dar es Salaam, na Tanzânia, matando 224 pessoas e ferindo várias outras. Novamente Bin Laden é culpado pela ação. 25 de junho de 1996 - Um caminhão bomba explode do lado de fora da Khobar Towers, leste da Arábia Saudita, matando 19 funcionários americanos e ferindo centenas de pessoas de várias nacionalidades. Membros do Hezbollah foram indiciados pelo atentado. 13 de setembro de 1995 - Uma granada perfura a parede da embaixada norte-americana em Moscou, sem vítimas. 13 de novembro de 1995 - Um carro bomba explode em um quartel militar americano em Riyadh, na Arábia Saudita, matando cinco pessoas do serviço militar americano. 19 de abril de 1995 - Uma bomba explode no Alfred P. Murrah Federal Building, no centro de Oklahoma, matando 168 pessoas e deixando mais de 500 feridas. O soldado Timothy McVeigh é condenado a pena de morte pela autoria do ataque. 26 de fevereiro de 1993 - Uma bomba explode no estacionamento do World Trade Center, matando 6 pessoas e ferindo mais de mil. Seis militantes islâmicos foram condenados a prisão perpétua. 21 de dezembro de 1988 - Um boeing 747 da Pan Am explode sobre a cidade de Lockerbie, na Escócia, quando voava de Londres para Nova York, matando 270 pessoas, incluindo moradores de Lockerbie. 5 de setembro de 1986 - Sequestradores tomam um jumbo da Pan Am que carregava 358 passageiros, no aeroporto Karachi. Vinte pessoas morreram. 14 de junho de 1985 - Xiitas armados tomam um Boeing 727 da TWA, desviando a rota da aeronave para Beirute, no Líbano, e exigem a soltura de 700 árabes que estavam presos em Israel. Um marinheiro americano é morto e 39 americanos foram feitos reféns até que os árabes fossem libertados, em 1 de julho, depois da Síria mediar as negociações.