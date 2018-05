Veja vídeos do casamento real

SÃO PAULO - O cortejo, o beijo, a cerimônia. Veja as principais imagens do casamento do príncipe William a Kate Middleton, que atraiu a atenção de cerca de 2 bilhões de pessoas para a abadia de Westminster, em Londres, na manhã desta sexta-feira, 29.

A entrada de Kate Middleton na abadia de Westminster

Os votos de casamento de Kate Middleton e do príncipe William

O cortejo real a caminho do palácio de Buckingham

Noivos cumprimentam a multidão e se beijam na varanda do palácio

