Velhinha, frágil. E deu o golpe nas revendas de carro Durante quatro anos, os revendedores de carros da área de Chicago receberam a visita de uma velha senhora, muito frágil, apoiada numa bengala e carregando um carrinho de oxigênio. Betty A. Gooch, 75 anos, aparecia para comprar um carro. E pagava por eles com um cheque ? sem fundos. Agora, a promotoria está acusando-a de aplicar golpes nos revendedores para roubá-los, aproveitando-se da idade e aparência de fragilidade. ?Ela dizia que estava doente e seria hospitalizada, ou que seu corretor de valores iria mandar o pagamento, ou prometia aos vendedores que eles receberiam o dinheiro na próxima sexta-feira?, conta Tony Kotlarz, um investigador do gabinete da promotoria do Condado de McHenry. No último caso, Betty preencheu um cheque de US$ 36.534 para pagar um Toyota Sienna novo e outro cheque, de US$ 20.041 por um Toyota Matriz, durante uma visita, em novembro, a um comerciante, acrescenta Marcy Jensen, porta-voz da promotoria. Betty será chamada a juízo dia 8 de abril para responder às acusações de roubo por fraude e por passar cheques sem fundo. Ela está em liberdade sob fiança e não quis falar com a imprensa, hoje. Não será a primeira vez que enfrentará o tribunal. Ela já foi sentenciada, em outubro, depois de ter admitido que passara um cheque sem fundos para comprar uma motocicleta, em 2001. Depois de abril, Betty terá de voltar novamente à justiça por causa do cheque de US$ 22.000, do ano passado, para comprar um Mazda esporte. E está sendo investigada por outros possíveis crimes, segundo a polícia.