Velhos telefones públicos, uma nova moda nos EUA Velhos telefones públicos estão sendo vendidos como última palavra em estilo de decoração. Colecionadores amontoaram-se em filas para comprar os aparelhos quadradões da BellSouth, quando a empresa, sediada em Atlanta, decidiu retirar de circulação os aparelhos movidos a moedas, que tornaram-se obsoletos na era das comunicações sem fio. ?É uma novidade. Você não esperaria ver telefones públicos nas casas das pessoas?, diz Hugh Bowen, um oficial aposentado da polícia de Atlanta que comprou um dos aparelhos de 13,5 kg e instalou-o na sala. ?Eu os achava tão bacanas e sempre quis ter um. Quando apareceu a oportunidade, caí em cima.? Cerca de 500 encomendas desses telefones de US$ 135 (R$ 389,00) foram atendidas nos dois meses em que foram postos à venda e, agora, há uma lista de outras 300 interessados à espera. Os telefones públicos, antes onipresentes, foram tornando-se inúteis pelo uso crescente do celular. Mas de seis em 10 americanos possuem, atualmente, celulares, diz Patrick Comack, um analista da Guzman & Co., de Miami. Quando a BellSouth tornou-se a primeira entra as grandes empresas telefônicas do país a retirar-se do negócio de telefones públicos, há dois anos, decidiu-se pela reversão desses aparelhos para uso doméstico, permitindo que a venda levantasse recursos para obras de caridade. Já se obteve US$ 18.000 (R$ 51.840,00) do lucro de US$ 35 (R$ 100,00) por cada um, destinados para a Cruz Vermelha e para a Habitat for Humanity. Outras empresas continuam a operar telefones públicos, mas os números continuam a despencar. O total desses aparelhos caiu 29,5% nos últimos cinco anos, nos EUA, incluindo os 32,9% de redução de telefones operados por empresas locais, de acordo com a Comissão Federal de Comunicações.