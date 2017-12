Velório de Pinochet na Escola Militar será aberto ao público O Exército decidiu nesta segunda-feira abrir ao público as portas da Escola Militar, onde está sendo velado o corpo de Augusto Pinochet, para que seus seguidores possam se despedir do ex-ditador chileno. No domingo, dia em que o ex-general morreu, foi anunciado que apenas autoridades e parentes de Pinochet poderiam comparecer ao velório. Na entrada da Escola Militar foram colocadas cercas, por entre as quais os partidários do ex-militar poderão entrar a partir das 9 horas (10h de Brasília), assim como um livro de condolências. O cadáver de Pinochet foi levado na madrugada desta segunda, cinco horas depois do previsto, à Escola Militar, onde é velado com honras militares. O carro fúnebre com o caixão de Pinochet foi escoltado por motoristas e carros policiais, enquanto ônibus com tropas antidistúrbios dos Carabineiros estavam posicionadas em pontos estratégicos do percurso, de cerca de dois quilômetros. O veículo mortuário foi acompanhado por vários carros que transportavam os parentes e aliados mais próximos do ex-dirigente. De acordo com comunicado oficial do Governo e do Exército, Pinochet não receberá honras de Estado em seu funeral. O Exército, no entanto, renderá as honras previstas em seu regulamento para os ex-comandantes-em-chefe. A missa fúnebre será celebrada ao meio-dia de amanhã. Depois, o cadáver de Pinochet será cremado e suas cinzas entregue a sua família, de acordo com informações do ministro Porta-voz do governo, Ricardo Lagos Weber.