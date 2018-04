Velório do corpo de Kirchner será feito na Casa Rosada O velório do corpo do ex-presidente argentino Néstor Kirchner, falecido na manhã de hoje, será realizado amanhã, a partir das 12 horas, na Casa Rosada, sede do Executivo argentino, segundo informou o ministro do Trabalho da Argentina, Carlos Tomada. "Estamos cancelando a viagem até El Calafate porque está decidido que o velório será amanhã", disse Tomada para jornalistas na Base Aérea de Buenos Aires, minutos antes de tentar embarcar para a cidade da Patagônia, onde se encontram a presidente Cristina Kirchner e o corpo de seu marido.