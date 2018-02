Vencedor das eleições anuncia fracasso na tentativa de formar um governo

O próximo passo será dado hoje pelo presidente da Itália, Giorgio Napolitano, que se reunirá com os líderes do novo Parlamento em busca de algum tipo de consenso capaz de garantir a governabilidade. Caso a mediação fracasse de vez, o mais provável é que um governo interino de tecnocratas assuma com tarefas específicas, como reescrever a lei eleitoral e cortar gastos do governo, tentando reduzir o déficit orçamentário. À frente do gabinete, seria colocada uma figura sem relação com as disputas partidárias que há um mês paralisam a Itália.