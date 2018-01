Vencedor de loteria morre atropelado depois de receber prêmio Um homem que ganhou US$ 57.000 em uma loteria do Estado americano de Indiana na quinta-feira morreu horas depois de receber o prêmio ao ser atropelado por uma caminhonete. O programa de televisão apresentando Carl D. Atwood, de 73 anos, como vencedor da loteria "Hoosier Millionaire" foi levado ao ar na noite de ontem a pedido da família, informou Jack Ross, diretor da loteria. A transmissão foi concluída com uma foto de Atwood acompanhada pelo texto: "Em memória de Carl Atwood". Atwood ganhou o prêmio na quinta-feira, durante um programa de duas horas gravado em Indianápolis. "Sou muito grato. Nunca imaginei sair desse programa com todo esse dinheiro. Agora posso comprar um bom carro", declarou. Horas mais tarde, ele foi atropelado por uma caminhonete quando caminhava pelas ruas de Elwood, onde morava, até a loja onde comprou o bilhete premiado. Elwood situa-se a pouco mais de 60 quilômetros de Indianápolis. Ele morreu no hospital. O motorista da caminhonete não foi indiciado. Atwood estava entre os convidados para participar, dentro de três semanas, de um sorteio para um grande prêmio de US$ 1 milhão. "Nós certamente garantiremos um lugar para que algum membro da família participe", prometeu Ross.