Vencedor do Nobel da Paz será anunciado hoje Ativistas russos e líderes religiosos que trabalham pela reconciliação entre cristãos e muçulmanos são favoritos do Prêmio Nobel da Paz de 2012, que será anunciado hoje em Oslo. Agências de apostas dão à freira egípcia Maggie Gobran, que presta assistência a crianças do Cairo, 13% de chance de vencer. Outros indicados são o paquistanês Abdul Sattar Edhi e os nigerianos John Onaiyekan e Mohamed Sa'ad Abubakar, que ajudaram a amenizar a violência religiosa em seus países. A ativista de direitos humanos Svetlana Gannushkina é a favorita entre os russos. A banda Pussy Riot não foi cogitada para o prêmio.