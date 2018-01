Vencedora de reality show alivia clima de tensão no Iraque Após os conflitos sectários terem resultado em uma das semanas mais sangrentas, os iraquianos se uniram neste sábado, 31, para comemorar a vitória de uma compatriota no programa de talentos Star Academy. Shatha Hassoun, 26 anos, caiu de joelhos no palco e se enrolou na bandeira iraquiana quando soube que havia obtido a maioria dos votos do público do reality show, transmitido do Líbano e um dos mais populares programas do Oriente Médio. Hassoun é filha de uma marroquina e um iraquiano e mora no Marrocos. Segundo os iraquianos, a vitória de Hassoun é uma oportunidade de eles se esquecerem os problemas causados pela violência e resgatar um pouco do orgulho nacional. Mais de 500 pessoas foram mortas nesta semana em uma série de atos violentos entre xiitas e sunitas, que ignoraram os pedidos de líderes iraquianos por uma reconciliação nacional. Tanto xiitas como sunitas afirmaram que Hassoun é partidária de suas causas.