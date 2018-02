Vencedores do Nobel da Paz pedem fim das armas nucleares

O comunicado, que foi divulgado nesta quarta-feira, no final da reunião anual dos laureados com o prêmio, também pediram negociações que encerrem os conflitos armados na Síria e em outras partes do mundo.

O grupo se reuniu em Varsóvia neste ano para lembrar os 30 anos desde que Lech Walesa venceu o prêmio por liderar o movimento Solidariedade, que ajudou a derrubar o comunismo na Polônia.

A atriz Sharon Stone foi convidada especial do encontro e recebeu homenagem por seu trabalho na luta contra o HIV e a aids. Os encontros anuais foram iniciados pelo ex-líder soviético Mikhail Gorbachev em 2000.

Neste ano, Gorbachev não participou do evento em razão de um tratamento médico, mas Shirin Ebadi, do Irã, e o dalai-lama estiveram presentes. Fonte: Associated Press.