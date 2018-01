Venda de armas ao Iraque causa crise na Bósnia Mirko Sarovic, ocupante do principal cargo eletivo da Bósnia-Herzegovina, renunciou abruptamente nesta quarta-feira, depois de ver seu nome implicado na suposta violação, por parte de uma companhia local, do embargo de armas contra o Iraque, estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU). Num desdobramento relacionado, a principal autoridade de assuntos internacionais da Bósnia, Paddy Ashdown, apresentou uma emenda à Constituição para unificar o controle das duas forças armadas do país, deixando-as subordinadas ao governo central. Sarovic, à frente da presidência multiétnica de três membros da Bósnia, renunciou depois de uma investigação internacional ter mostrado que ele tinha conhecimento, e não impediu, que uma empresa bósnia exportasse ilegalmente motores retificados para caças iraquianos. Sarovic era o presidente servo-bósnio quando ocorreram as vendas. Os negócios entre a companhia de aviação Orao e o Iraque violam uma proibição da ONU às exportações de armas para o regime de Saddam Hussein, imposta após o término da Guerra do Golfo, em 1991. Tropas de paz da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) encontraram evidências numa visita à sede da Orao, em Bijeljina, uma cidade servo-bósnia. Veja o especial :