Venda de armas russas pode chegar a US$ 5 bi

A venda de armamento russo para a Venezuela pode chegar a US$ 5 bilhões, disse ontem o primeiro-ministro Vladimir Putin (foto), após voltar de visita a Caracas. Putin reuniu-se na sexta-feira com o presidente venezuelano, Hugo Chávez, para discutir cooperação nos setores de petróleo, defesa e energia. Chávez diz que a renovação do arsenal tem como objetivo enfrentar o planejado aumento da presença militar americana na Colômbia.