Venda de lembranças do Concorde rende ? 3,3 milhões A venda de lembranças retiradas dos aviões supersónicos Concorde, recentemente desativados, rendeu 3,3 milhões de euros, noticia a agência AFP, citando fonte da leiloeira Christie´s. O mais caro dos 218 objetos levados a leilão no sábado foi uma redoma da extremidade do nariz dos aparelhos, arrematada por 480 mil euros. O resultado da venda reverte a favor da Fundação Air France, que presta auxílio a crianças desfavorecidas.