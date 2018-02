Vendas no varejo caem pelo 3º mês seguido nos EUA

As vendas no varejo recuaram 0,5% no mês passado, para um valor sazonalmente ajustado de US$ 401,52 bilhões, após declinarem 0,2% em maio, afirmou o Departamento do Comércio. O número contrariou a expectativa de economistas ouvidos pela Dow Jones, que era de uma alta de 0,2%.

As vendas no varejo, que não recuavam por três meses seguidos desde 2008, são um importante componente nos gastos do consumidor, que representam cerca de 70% da economia dos EUA.

As vendas de automóveis e peças caíram 0,6% em junho, depois de recuarem 0,4% em maio. Excluindo os automóveis, as vendas totais no varejo declinaram 0,4% no mês passado, contra uma estimativa de alta de 0,1%.

As vendas de postos de gasolina tiveram forte queda de 1,8% em junho, refletindo a queda nos preços de combustíveis. As vendas pela internet, por sua vez, avançaram 0,5% no mês passado. As informações são da Dow Jones.