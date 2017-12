Veneno de rato causa de intoxicação em massa na China A polícia está investigando um caso de intoxicação alimentar em massa no leste da China, e suspeita que tenha sido uma ação criminosa. Exames mostraram que o incidente foi causado por veneno de rato e, segundo a imprensa estatal, pode matado dezenas de pessoas. As autoridades competentes não informaram o número de mortos no suposto caso de envenenamento, ocorrido no sábado em Nanjing, uma área rural no leste do país. Porém, a imprensa estatal revelou que cerca de 200 pessoas foram afetadas e dezenas de crianças e adultos poderiam estar mortos. "Exames realizados nas amostras enviadas pelos hospitais demonstraram a existência de veneno de rato", disse por telefone um funcionário do Centro de Prevenção a Epidemias da Província de Jiangsu. A polícia estava interrogando o gerente de uma empresa que fornecia comida à loja detectada como fonte da intoxicação, informou o jornal estatal China Daily.