Veneno mortífero é encontrado em hotel de Las Vegas Um poderoso veneno, a ricina, foi encontrado no quarto de um hotel de Las Vegas, mas as autoridades não acreditam que o incidente esteja relacionado com terrorismo, informou nesta sexta-feira a imprensa norte-americana. O Extended Stay America Hotel chamou as autoridades depois que a substância suspeita foi encontrada. Testes preliminares indicaram tratar-se de ricina, uma toxina que pode ser mortífera mesmo em pequenas quantidades. Os resultados de novos exames devem ser divulgados hoje. Funcionários do Departamento de Segurança Interna e o FBI (polícia federal) se uniram à polícia de Las Vegas na investigação do incidente, mas as autoridades não acreditam em terrorismo, informou a rede de TV CNN. Três policiais, três empregados do hotel e uma outra pessoa foram levados a um hospital para exames e observação. Todos aparentam estar em boas condições, disseram as autoridades.