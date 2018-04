Venezuela: 2 gerentes da PdVSA por pedirem suborno

De acordo com autoridades venezuelanas, a polícia prendeu os gerentes de assuntos legais e de litígio da PdVSA em Monagas no âmbito de uma operação anticorrupção deflagrada no mês passado.

Em nota sobre o tema, o Ministério de Interior da Venezuela não informa quando ocorreram as detenções.

Em junho, no âmbito da mesma operação, autoridades venezuelanas detiveram o diretor da alfândega do porto de La Guaira e o diretor do escritório nacional de combate à corrupção.

Na semana passada, um tribunal venezuelano ordenou a prisão de oito pessoas suspeitas de desviarem US$ 84 milhões de um fundo que a Venezuela administra em conjunto com a China. Fonte: Associated Press.