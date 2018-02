Venezuela acusa EUA de tentar 'criminalizar' Chávez

Em uma carta enviada à presidente do Comitê de Inteligência do Senado, Dianne Feinstein, Alvarez rebateu o relatório, qualificando-o como "cheio de acusações politicamente motivadas e cínicas". O embaixador afirmou que há uma campanha dos EUA para "criminalizar nosso governo e encorajar grupos dentro da oposição da Venezuela para buscar formas não democráticas de tomar o poder".

Funcionários norte-americanos negaram repetidamente que apoiariam qualquer tentativa de retirar Chávez do poder com um golpe. Os oposicionistas venezuelanos afirmam também que desejam vencer Chávez apenas nas urnas. Chávez nega com veemência as críticas de que seu governo esteja reprimindo e intimidando a oposição.