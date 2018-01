Venezuela anula passaporte de ex-mulher de Chávez

CARACAS - Em uma série de mensagens publicadas no domingo no Twitter, Marisabel Rodríguez - segunda mulher do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez - reclamou de funcionários do atual governo chavista depois de ter seu passaporte anulado, no que qualificou como uma medida para impedir que ela levasse a filha que teve com Chávez e é menor de idade para fora do país.

"Insólito. Como viajei com minha filha - Rosinés Chávez, a caçula do ex-presidente - e não pedi permissão aos seguranças dela, anularam meu passaporte para que eu não possa mais viajar e, consequentemente, ela - que é menor - também não", acusou Marisabel.

A ex-mulher de Chávez chegou a pedir pela própria rede social ajuda ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro para lidar com a situação. "Sr. Presidente @NicolasMaduro, você sabe que isso vai contra o meu direito (e da minha filha, que é menor de idade) de sair do país", escreveu em uma das mensagens.

Em outro momento, ainda buscando uma resposta de Maduro, a ex-locutora de rádio afirmou que seu documento de viagem teria sido anulado no sistema em razão de uma denúncia de extravio.

"Ao reclamar da situação, me informaram que meu passaporte foi denunciado como roubado", escreveu a ex-primeira-dama. "#Dúvida Por acaso a solicitação de anulação de um passaporte por roubo não deve ser feita pessoalmente? Ou qualquer um pode fazer uma ligação e anular um passaporte? #revanche #vingança."

Sr presidente .@NicolasMaduro ud bien sabe q eso violenta mi detecho (y el de mi hija pues es menor de edad ) a salir y entrar a mi país — Marisabel Rodriguez (@Marisabel_R) 9 agosto 2015

Depois de trocar uma série de acusações com o representante no Twitter do Serviço Administrativo de Identificação, Imigração e Estrangeiros (Saime), Marisabel escreveu um último tuíte sobre o assunto, esclarecendo que conseguiu autorização para viajar.

"Esclareço #PorqueNaoTemNadaMaisRevolucionarioQueAVerdade Pude viajar, mas fui notificada da anulação do meu passaporte solicitada estranhamente por roubo", escreveu.

Na segunda-feira, 10, depois de a imprensa local e internacional noticiarem o caso, Marisabel voltou a usar o microblog para criticar a forma como o assunto foi tratado.

