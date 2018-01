Venezuela anuncia ajuda de US$ 1,5 milhões à bolivianos O governo da Venezuela patrocinará a criação de uma rede de rádios comunitárias na Bolívia com uma ajuda de US$ 1,5 milhões, informaram fontes oficiais do governo boliviano. O objetivo é democratizar a comunicação no país. O novo diretor de Comunicação do Palácio do Governo, Alex Contreras, disse que a rede será composta por 109 rádios que serão instaladas em várias províncias do país. Para Contreras o projeto servirá para evitar que o controle da mídia fique nas mãos de poucos. Durante a campanha eleitoral, o recém-eleito presidente boliviano Evo Morales afirmou que os meios de comunicação do país formaram um complô com o objetivo de comprometer sua campanha. Inicialmente, o projeto se aplicará somente às rádios, mas Contrera não descarta a possibilidade de que iniciativas semelhantes sejam tomadas para a rede televisiva. Almoço com militares Nesta quarta-feira, o presidente da Bolívia, Evo Morales, almoçou com os integrantes do regimento da escolta presidencial Colorados da Bolívia. O almoço de Morales com os soldados no quartel dos Colorados acontece um dia após o presidente surpreender a todos, nomeando uma nova junta militar, colocando 28 generais na reserva.