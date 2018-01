Venezuela anuncia programa para captar investimentos O governo do presidente venezuelano Hugo Chávez aplicará um "ambicioso programa de concessões" para captar investimentos privados, e outro de racionalização dos gastos para enfrentar as dificuldades fiscais, anunciou hoje o ministro de Finanças, Tobías Nobrega, nomeado segunda-feira por Chávez. O ministro disse hoje à Unión Radio que manterá nesta semana entrevistas com o setor bancário e patronal, como primeiro passo para "afinar em pouco tempo uma série de medidas" econômicas. A intenção é aplicar "um ambicioso programa de concessões que permita canalizar projetos de investimentos financiados com recursos do setor privado, e estamos trabalhando intensamente" para utilizar a Lei de Concessões aprovada em 1999, da qual "não foi tirado todo o proveito possível". Em matéria de disciplina fiscal, "mais importante que um programa ortodoxo e tradicional de cortes é ter um programa de racionalização dos gastos, buscar uma melhoria na eficiência e na definição das prioridades nos programas de investimentos, em especial os que têm mais impacto sobre o emprego e maior facilidade de execução a curto prazo", disse o ministro. O economista declarou que em seus primeiros dias de trabalho se dedicará a analisar os impactos das medidas econômicas e fiscais tomadas por Chávez em fevereiro, que incluíram a livre flutuação do dólar, um aumento de tributos e um plano de austeridade para reduzir o orçamento anual em 7%. Este plano foi posto em prática para compensar a queda no faturamento com o petróleo, que resultou em um déficit fiscal de US$ 7,3 bilhões do orçamento de 2002 - de US$ 36 bilhões - também causado por uma fuga de divisas que alcançou US$ 1,6 bilhão em fevereiro. Nobrega foi nomeado domingo, com o economista Felipe Pérez no Ministério de Infra-estrutura, em substituição a Jorge Giordani, um dos ministros de Chávez mais criticados pela oposição. Segundo o presidente, a designação de Nobrega e Pérez provam sua intenção de dialogar com os setores econômicos e políticos do país. Como um gesto de reconciliação com a sociedade após o fracassado golpe de Estado de 12 de abril, Chávez prosseguiu reformulando seu gabinete e nomeou na segunda-feira, além dos ministros de Finanças e Infra-estrutura, seu vice-presidente e outros dois importantes ministros. Chávez entregou os cargos ao novo vice-presidente José Vicente Rangel, ex-ministro da Defesa - pasta que passou a ser ocupada pelo general Lucas Rincón. Também tomou posse hoje o ministro do Interior e Justiça, Diosdado Cabello, que ocupava a vice-chefia de Estado. Durante a posse de Rincón no Ministério da Defesa, Chávez afirmou no Forte Tiuna que o fugaz e sangrento golpe de 12 de abril "foi um capricho de umas minorias privilegiadas". Chávez disse que, apesar do atual empenho de seu governo em levar o diálogo e a reconciliação às Forças Armadas, não se deve esquecer o ocorrido com o golpe de Estado. Ele também pediu que os envolvidos no golpe assumam sua responsabilidade.