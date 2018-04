Venezuela aprova viagem de Chávez a Cuba A Assembleia Nacional da Venezuela aprovou nesta quinta-feira a viagem do presidente Hugo Chávez a Cuba, onde o mandatário disse que será submetido a uma cirurgia necessária e inadiável. Chávez deverá extrair uma lesão cancerígena de dois centímetros, aparentemente no púbis, onde teve um tumor maligno no ano passado. Os deputados do governo e da oposição aprovaram a viagem e Chávez não designou o vice-presidente Elias Jaua para ocupar o cargo enquanto ele estiver em Havana.