Venezuela atingirá quota da Opep até fim de março A produção de petróleo cru da Venezuela vai atingir a quota oficialmente estabelecida pela Opep de 2,819 milhões de barris por dia até o final de março deste ano, informou o ministro de Petróleo do país, Rafael Ramírez, ao jornal local El Nacional. A estimativa de Ramírez significa um atraso dos planos do governo. O final de fevereiro havia sido estabelecido como a data para a recuperação da produção de petróleo cru. Ramírez falava a jornalistas no Brasil, onde participa do Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Funcionários dissidentes da PdVSA disseram hoje em seu relatório diário que a produção de petróleo cru subiu para 966 mil barris por dia durante o fim de semana, de 957 mil barris por dia. A paralisação no país já dura 57 dias.