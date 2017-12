Venezuela comprará quatro navios petroleiros do Irã A Venezuela comprará quatro navios petroleiros do Irã com capacidade para 650 mil barris de petróleo, informou nesta sexta-feira a estatal Petróleos da Venezuela SA (PDVSA). A empresa PDV Marina, filial da PDVSA, assinou com a indústria iraniana Iran Marine Industrial Company o contrato de compra e venda dos navios, de 105 mil toneladas cada, indicou um comunicado oficial. A transação encaixa nos planos da Venezuela de adquirir 42 navios petroleiros para ampliar sua frota, atualmente de 21 navios, disse o diretor de Comércio e Provisão da PDVSA e presidente da PDV Marina, Asdrúbal Chávez. O contrato comercial entre Venezuela e o Irã também "permite a materialização dos esforços de cooperação e integração que impulsionaram os Governos" de ambos os países, acrescentou o executivo petroleiro. Os representantes iranianos ressaltaram que o "Irã é um dos poucos países que contam com tecnologia de fabricação de petroleiros", e "se mostraram otimistas perante outros possíveis projetos petroleiros no futuro" entre os dois países, indicou a PDVSA em seu comunicado.